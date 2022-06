Pia Skrzyszowska jest niesamowita. Już trzecia w historii!

To fenomenalne tygodnie młodej zawodniczki, która najpierw pobiła życiówkę na płaskich 100 m w Grecji (11,12 s w Kalamacie), a później trzykrotnie na 100 m przez płotki. Jeszcze w czwartek późnym wieczorem Pia Skrzyszowska doskonale zaprezentowała się w Diamentowej Lidze w Rzymie, a dziś fruwała już nad bieżnią w Suwałkach. W finale pewnie zdobyła złoty medal i urwała kolejne trzy setne sekundy ze swojej życiówki - teraz jej najlepszy wynik to 12,62 s. Wskoczyła tym samym na trzecie miejsce w historycznej tabeli PZLA - przed nią są już tylko wyniki Grażyny Rabsztyn (12,36 s w 1980 roku) i Lucyna Kałek (12,43 s w 1984 roku). Z podium zepchnęła Zofię Bielczyk, która w 1979 roku przebiegła ten dystans w czasie 12,63 s - do dziś był to też rekord Polski do lat 23.

Pia Skrzyszowska: Trochę wstyd, bo mógł być lepszy rezultat

- Dzisiaj były bardzo dobre warunki do biegania, ale sama jestem zaskoczona tym czasem, bo nie wyszły mi pierwsze dwa płotki. Trochę wstyd, bo mógł być jeszcze lepszy rezultat - mówiła na mecie w rozmowie w TVP Sport. - Początek był w sumie gorszy niż końcówka - dodała. Młoda zawodniczka jest w znakomitej formie, choć do światowej czołówki trochę jej jeszcze brakuje. 21-latka ze stolicy tym się jednak nie przejmuje. - Staram się nie skupiać na presji, nie odczuwam jej. Sama wiem, co chcę osiągnąć i mam cele na ten rok, choć ich nie zdradzę. Dziś jeden wykonałam, pozostałe zostawiam na dalszą część sezonu - mówiła.

Pia Skrzyszowska obroniła złoty medal wywalczony rok temu w Poznaniu.

