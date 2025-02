Pia Skrzyszowska jak Ewa Swoboda? "Chciałam w głowie kończyć karierę"

Skrzyszowska prezentowała przez lata świetne wyniki. To mistrzyni Europy z 2022 roku i brązowa medalistka tej samej imprezy z 2024 roku. Na ostatnich halowych mistrzostwach świata zdobyła brąz w biegu na 60 m przez płotki. Chciałaby nawiązać do ubiegłorocznych osiągnięć.

Pia Skrzyszowska nie jest zadowolona ze swoich wyników

"Już na niedawnym mityngu w Belgradzie [25 stycznia - przyp. red], gdy zobaczyłam swój wynik 8,01 s, to pomyślałam, że gorzej się nie da. A jednak się da. Wyniki są dużo poniżej oczekiwań. Mam obecnie mały kryzys, choć treningi wskazują na dobre bieganie, a potem wychodzi słabo. Więc nie wiem, o co chodzi! " - mówiła w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP Pia Skrzyszowska. Na ostatnim mityngu w Łodzi zaliczyła dwa biegi z czasami 8,02 s i 8,03 s. Pokazała, że jest bardzo niezadowolona z tego, co prezentuje na samym początku sezonu halowego.

Pia Skrzyszowska myślała o zakończeniu kariery

"Miałam w tym sezonie sześć biegów i po pięciu z nich chciałam w głowie kończyć karierę. Ale mam taki charakter, że nie odpuszczam. Ale jeśli kolejny raz pobiegnę powyżej 8 sekund, to może to wszystko rzucę" - wyznała i dodała: "Coś nie zagrało, myślałam, że będzie znacznie lepiej. Jest we mnie złość, ale też spokój. Nie podoba mi się to, co robię, takie wyniki mnie nie cieszą, ale wiem, na co mnie stać i że cierpliwość się opłaci".