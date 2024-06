Pia Skrzyszowska dotrzymała słowa. Wzruszające chwile za metą

Jechałam do Rzymu zdobyć kolejny medal. Zakładałam, że będzie to złoto, ale jest brąz. Cieszę się z niego, bo do tego zdobyłam go ze świetnym wynikiem. W końcu pobiłam życiówkę po dwóch latach. To świetny prognostyk przed igrzyskami. Mam zatem duże nadzieje, co do przyszłych startów, bo ciągle się poprawiam

~ mówiła Skrzyszowska.