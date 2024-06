Pia i wszystko jasne. Ale co za nią, sensacyjna medalistka na płotkach. 42 setne

Dla Skrzyszowskiej był to już czwarty bieg w mistrzostwach Polski, bo przecież w czwartek rywalizowała też na płaskiej setce. Tam przegrała z Ewą Swobodą, w swojej koronnej konkurencji nie było już na 23-latkę mocnych. Zwłaszcza, gdy w eliminacjach przepadła Klaudia Wojtunik, popełniła prosty błąd i nie awansowała do finału.

Pia Skrzyszowska już na oparach. A i tak była poza zasięgiem rywalek

Finiszowała w czasie 12,67 s, dobrym, choć przecież o ćwierć sekundy gorszym niż we Włoszech. Szybciej ma by za kilka tygodni w Paryżu, gdzie planem minimum jest awans do olimpijskiego finału. Za nią zaś toczyła się fenomenalna walka, która miała zaskakującą bohaterkę.

Za to już trzecia lokata i brązowy medal dla 20-letniej Natalii Szczęsnej - to wielka sensacja. Do Bydgoszczy przyjechała z życiówką 13,40 s. W eliminacjach, pod wiatr, pobiegła niewiele wolniej, a to zapowiadało, że stać ją na wiele. Kapitalnie wyszła z bloku, znacznie lepiej niż Skrzyszowska. Uzyskała czas 12,98 s, poprawiła swój rekord kariery o 42 setne. To coś niesamowitego!