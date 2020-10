Na arenie, w której króluje wytrzymałość, prędkość również okazała się cennym atrybutem. Peres Jepchirchir miała jedno i drugie i dzięki temu zwyciężyła w mistrzostwach świata w półmaratonie w Gdyni, z czasem 01:05:16 ustanawiając tym samym nowy rekord świata w biegu dla kobiet.

Drugie miejsce i medal srebrny wywalczyła Niemka Melat Yisak Kejeta ustanawiając nowy rekord Europy, który od dzisiaj wynosi 1:05:18. Trzecie miejsca zajęła Etiopka Yalemzerf Yehualaw z czasem 1:05:19.

W biegu elity kobiet nie brakowało upadków. Trzy czołowe zawodniczki straciły szanse na zwycięstwo przez nieszczęśliwe incydenty na trasie. Z tego powodu walka o medale rozstrzygnęła się między biegaczkami, które uniknęły upadków, pokonując cztery okrążenia prowadzące ulicami Gdyni.

Od samego początku, pomimo zimna i wiatru, tempo biegu było bardzo szybkie. Joyciline Jepkosgei z Kenii była jedną z głównych prowadzących 13-osobową grupę przez pierwsze 5 km (15:20). W połowie drugiego okrążenia grupa zaczęła się wykruszać, aż na czele pozostało osiem biegaczek z Turczynką Yasemin Can jako liderką.

O ogromnym pechu może mówić Netsaneta Gudeta z Etiopii. Jej bieg prawie się zakończył, gdy liderki skręciły o 90 stopni w stronę morza, a obrończyni tytułu upadła i stracił kilka sekund do prowadzących. To była luka, której nie zdoła już nadrobić. Etiopka pozostawała w tyle podczas całego trzeciego okrążenia.

Turczynka Can poprowadziła grupę od siódmego do dziesiątego kilometra, który minęły w 30:47, ale na trzecim okrążeniu Jepchirchir wykonała swój pierwszy mocny ruch. Rekordzistka świata w półmaratonie, zdecydowała się na atak, którego odparcie było nie lada wyzwaniem dla wielu rywalek.

W tym momencie trio Etiopek - Ababel Yeshaneh, Zeineba Yimer i Yehualaw - biegło równym tempem wraz z Niemką Kejetą. Kiedy oddalały się od plaży, aby udać się na ostatnie okrążenie, Yehualaw wykonała pierwszy ruch by przesunąć się do przodu.

​Jednak Jepkosgei wkrótce ponownie wysunęła się na prowadzenie, gdy biegły pod górę. Siedem zawodniczek osiągnęło 15 km w 46:24. Sytuacja w wyścigu zmieniła się po upływie 54 minut. Yeshaneh wyskoczyła do przodu, ale wkrótce zaczęła zbaczać w kierunku krawężnika z powodu pochylenia drogi, zahaczyła o Jepkosgei, w konsekwencji czego doszło do przewrócenia się obu zawodniczek.

Obie miały jakieś 30 metrów straty, gdy były ponownie gotowe do biegu, a Yehualaw, Can i Kejeta nagle zostały same z przodu. Yimer i Can również traciły tempo, gdy liderki po raz ostatni pędziły w dół w kierunku wybrzeża.

Yehualaw i Jepchirchir biegły ramię w ramię, a Kejeta była tuż za ich plecami. Gdy do mety zostało już mniej niż kilometr wszystkie zawodniczki biegły już obok siebie.



Jepchirchir czekała na swój moment i wykorzystała sytuację, gdy Yehualaw zawahała się, aby wyjść na ostatnią prostą. Dzięki temu 27-latka z Kenii odniosła niezapomniane zwycięstwo. Na drugim miejscu do mety dotarła Kejeta, która poprawiła swój rekord życiowy o ponad trzy minuty. 28-latka, która wcześniej reprezentowała Etiopię, była zachwycona zajęciem drugiego miejsca.

​​- To niewiarygodne - powiedziała Jepchirchir. - Moim celem było zwycięstwo. Nie spodziewałem się, że pobiję rekord świata, ale zdałem sobie sprawę, że może się to zdarzyć po dwudziestym kilometrze. Pogoda była trochę wietrzna, ale trasa była dla mnie dobra - podsumowała.

Po raz trzeci Yehualaw poprowadziła Etiopię do złota w rywalizacji drużynowej. Na tytuł mistrzowski zapracowały również Yimere z czasem 1:05:39 plasując się na miejscu czwartym oraz Yeshaneh 1:05:41, która ukończyła bieg na miejscu piątym, co dało im najszybszy łączny czas 3:16:39, bijąc również rekord mistrzostw. Drużyna Kenii zdobyła srebro 3:18:10, podczas gdy Niemki wywalczyły brąz 3:28:42.

To były historyczne zawody, pierwsze sześć kobiet ukończyło bieg poniżej 66 minut, a pierwsza dziewiątka w czasie krótszym niż 67 minut.