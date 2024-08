Pękła bariera, rekordowy bieg Polki, nareszcie. A gwiazdy się nie spieszyły

W Paryżu mieliśmy trzy zawodniczki, w półfinałach pobiegły dwie. Weronika Lizakowska ustanowiła fenomenalny rekord Polski (3:57.31), ale po biegu płakała - nie dał on jej awansu do finału. Klaudia Kazimierska nie musiała finiszować w takim czasie, jej bieg był wolniejszy, a ona rozwiązała go znakomicie taktycznie. I znalazła się wśród dwunastu najlepszych na świecie. Gdy doszło już do finału, chciała jeszcze rozprawić się z barierę czterech minut, pierwszy raz w karierze. Nie udało się, zabrakło 12 setnych.

