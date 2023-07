Paweł Fajdek odżył, tuż przed mistrzostwami świata. Do złota to nie starczyło

Wojciech Nowicki nie ma w tym roku równych sobie - nawet wtedy, gdy jest w mocnym treningu. Nic tak nie powinno cieszyć jednak polskich kibiców, jak powrót do dalekiego rzucania w wykonaniu Pawła Fajdka. A pięciokrotny mistrz świata, po fatalnym początku sezonu, wreszcie zaczął rzucać w miarę równo i już bardzo daleko. W Gorzowie pobił swoje najlepsze osiągnięcie z tego roku, teraz to 78.10 m, ale do złota to oczywiście nie wystarczyło. Przypadło ono Nowickiemu.