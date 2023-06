Paweł Fajdek jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Polski młociarz od wielu lat daje do zrozumienia, że trudno pogodzić mu się z tym, że większa popularność piłki nożnej odbija się na nagrodach w plebiscytach przedstawicieli bardziej niszowych dyscyplin - głównie jego samego.

W rozmowie z Tomaszem Smokowskim Anita Włodarczyk odniosła się do postawy Fajdka - ten w przeszłości krytycznie komentował wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego", na którym wybierany jest najlepszy polski sportowiec roku. - 87. plebiscyt przeglądu sportowego.... Wstyd... Nie pozdrawiam - napisał Paweł Fajdek po jednym z tego typu wydarzeń. To był tylko jeden z wielu negatywnych komentarzy Polaka względem wyników tego konkursu na przestrzeni całej jego kariery.

Fajdek miał pretensje o wyniki plebiscytów. Włodarczyk skrytykowała jego postawę

Za rok 2022 najlepszym polskim sportowcem została Iga Świątek. Paweł Fajdek zajął 9. miejsce i ponownie dał wyraz swojemu niezadowoleniu, wyśmiewając ten wynik podczas wydarzenia. Uważał, że jego sportowe osiągnięcia powinny zagwarantować mu o wiele wyższą lokatę. Sugerował, że niskie pozycje wynikają w dużej mierze z tego, że uprawia mniej popularną dyscyplinę. Anita Włodarczyk w rozmowie ze Smokowskim posłużyła się jednym argumentem, aby odnieść się do jego postawy.

- Jak ma do kogoś żal i coś mu się nie podoba... to po co rzuca młotem? Myślę, że najpiękniejszym argumentem, było to, że ja potrafiłam wygrać z Robertem Lewandowskim w 2016 roku i też rzucałam młotem - powiedziała Anita Włodarczyk.

- Moja propozycja jest taka, że jeżeli dostanie zaproszenie na bal, to żeby zrezygnował. No bo jeśli mu się coś nie podoba raz, drugi, trzeci i nie można tego zrobić, to ja bym tak zrobiła - dodała polska mistrzyni olimpijska.

Paweł Fajdek odgryzł się Anicie Włodarczyk

Wygląda na to, że słowa Anity Włodarczyk trafiły do Pawła Fajdka i jego trenera Szymona Ziółkowskiego. Obaj zamieścili komentarz pod wpisem jednego z portali biegowych na instagramie. Autor posta zapytał swoich odbiorców, po czyjej stronie w tym "konflikcie" się opowiadają. - Czasem lubimy poddymić, dlatego pytamy was dzisiaj. Jesteście "team Paweł Fajdek", czy "team Anita Włodarczyk"? - zapytano na profilu "Zabawy Biegowe".

Swój komentarz pod tym wpisem zamieścił trener Pawła Fajdka. - Tylko Anita! Lubiana w środowisku, prawdomówna, nie konfliktowa, same zalety! - napisał Szymon Ziółkowski.

W odpowiedzi na jego komentarz swoją opinię na ten temat zamieścił również sam Paweł Fajdek. - Wzór, czysta jak łza, najlepsza - napisał polski młociarz.

Oczywiście, w komentarzach obu panów można doszukać się sarkazmu. Najwyraźniej mają oni żal do Anity Włodarczyk to, że skomentowała ona postawę Fajdka w taki, a nie inny sposób i zdobyła przez to poklask publiczności.

Oskar Siegert: Moim szczerym marzeniem jest występ na igrzyskach olimpijskich / Polsat Sport / Polsat Sport

Paweł Fajdek / AFP

Anita Włodarczyk / ANDREJ ISAKOVIC / AFP