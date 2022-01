Robert Lewandowski ma za sobą bardzo dobry i pełen sukcesów rok 2021 - nie dziwiło więc zatem, że był od początku jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie na najlepszego polskiego sportowca ubiegłych dwunastu miesięcy. Piłkarz miał bardzo wymagającą konkurencję - koniec końców zajął pierwsze miejsce i wygrał m.in. z młociarką Anitą Włodarczyk (druga lokata) czy żużlowcem Bartoszem Zmarzlikiem (ostatnie miejsce podium). Ogłoszono to w sobotę na uroczystej Gali Mistrzów Sportu 2022.

Reklama

Ostateczne wyniki głosowania nie wszystkim jednak przypadły do gustu - jedną z osób, która wyraziła swoje niezadowolenie był Paweł Fajdek. O swoich odczuciach napisał na Twitterze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anita Włodarczyk dla Interii: To nie jest dla mnie duża przegrana. Wideo INTERIA.TV

Gala Mistrzów Sportu 2022. Paweł Fajdek z mocną opinią

"Wstyd. Nie pozdrawiam" - napisał polski młociarz. Choć sportowiec nie wchodził w szczegóły, to było raczej jasne, że chodzi o końcowy rezultat plebiscytu. Godzina publikacji wpisu każe podejrzewać, że dotyczył on faktu, iż to "Lewy", a nie Anita Włodarczyk, sięgnął po triumf. Fajdek mógł więc w ten sposób chcieć wesprzeć swoją koleżankę po fachu.





Gala Mistrzów Sportu 2022. Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki w najlepszej dziesiątce

Anita Włodarczyk w 2021 roku po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej lekkoatletyki. 36-letnia młociarka sięgnęła bowiem po złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio i - co bardzo istotne - był to jej trzeci złoty "krążek" tego typu. Włodarczyk była bowiem również najlepsza także w Rio de Janeiro (2016) i w Londynie (2012).



W czołowej dziesiątce plebiscytu "PS" i Polsatu znalazło się miejsce również dla jeszcze jednej osoby parającej się rzucaniem młotem - piątą lokatę zajął Wojciech Nowicki, także złoty medalista z Tokio. Na zawodach w Japonii wyróżnił się też wspominany już Paweł Fajdek - zdobył on brązowy medal.



Paweł Czechowski