Paweł Fajdek nie zostawił suchej nitki na kadrze i Lewandowskim. "Co on tu robi?"

Fajdek miał z 10 przedstawionych mu wydarzeń wybrać jedno, które jest dla niego najważniejsze. Lekkoatleta zamiast tego postawił na dwa zupełnie inne . "Jedną pozytywną i jedną negatywną. Pozytywnym wydarzeniem roku w polskim sporcie był awans Adriana Meronka do cyklu PGA Tour. To jest wyżej nawet niż sukcesy Igi Świątek " - nie miał wątpliwości młociarz, cytowany przez sport.pl.

"Tak, pół świata gra w golfa! To jest fenomen, że Polak dostał się do PGA! Wielka rzecz, zdecydowanie! Ale uważam, że jeszcze większym wydarzeniem roku w naszym sporcie był wpie***l, jaki piłkarze dostali od Mołdawii " - stwierdził Fajdek.

No niestety, to jest wydarzenie roku. Bo wydaje mi się, że żaden Polak mimo żartów z kadry nie był przygotowany na wpie***l od Mołdawii. Żaden! Uważam, że tak naprawdę to jest sportowe wydarzenie roku. Negatywne, ale - niestety - najważniejsze

To jednak nie koniec, ponieważ lekkoatleta odniósł się także do nominowanych w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

"Nie ma części kajakarek, nie ma Oli Mirosław, a jest kapitan kadry hokeja za to, że oni awansowali na mistrzostwa świata. Żenada. No naprawdę, co to jest? Nie ma też najlepszego siatkarza na świecie, Łukasza Kaczmarka" - mówił Fajdek.