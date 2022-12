Paulina Guzowska walczy o powrót do zdrowia. Koleżanki ruszyły na pomoc

Dramat polskiej sprinterki. Walczy o powrót do zdrowia po kolejnej kontuzji

22-latka pojechała na zgrupowanie do Portugalii, gdzie trenowała u boku koleżanek z reprezentacji. Jedna z nich, Martyna Kotwiła, przyznała w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty", że choć Paulina miała przeciążone ścięgna Achillesa, nic nie wskazywało na to, że nie mogła trenować. Niefortunny wypadek zdarzył się podczas ostatniego ćwiczenia na treningu. Podczas gdy pozostałe reprezentantki Polski robiły wieloskoki, Guzowska runęła na tartan .

Po dotarciu do stolicy Guzowska przeszła operację. Teraz czekać ją będą miesiące długiej i niezwykle kosztownej rehabilitacji. Na dramat koleżanki szybko zareagowały pozostałe zawodniczki. Postanowiły one zorganizować zbiórkę internetową , a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na powrót 22-latki do zdrowia .

Na sytuację obiecującej sportsmenki od razu zareagował dyrektor klubu AZS-AWF Katowice, Krzysztof Nowak. Przyznał on, że o zbiórce dowiedział się z mediów społecznościowych, ale zrobi co w jego mocy, by zapewnić swojej podopiecznej szybki powrót do zdrowia.