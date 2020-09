Paula Radcliffe zaprasza do wspólnej rywalizacji

World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 oraz towarzyszący zmaganiom najlepszych biegaczy świata bieg wirtualny już 17 października. W ramach przygotowań, można bezpłatnie wziąć udział w 10-kilometrowym wyzwaniu, na które zaprasza sama Paula Radcliffe – legenda światowej lekkoatletyki.

Zdjęcie Paula Radcliffe /Sport Evolution /materiały prasowe

W ramach przygotowań do rywalizacji na dystansie półmaratonu, organizatorzy zachęcają biegaczy do wirtualnej rywalizacji na różnych, krótszych dystansach. W aplikacji All You Need Is Running zawodnicy mieli już okazję wziąć udział w wyzwaniach rzuconych przez takie gwiazdy, jak: Sebastian Coe, Eilish McColgan, Yared Shegumo czy Stefano Baldini. Tym razem, do sprawdzenia swojej formy na dystansie 10 km zachęca Paula Radcliffe - niezwykle utytułowana Brytyjka, która w swojej licznej kolekcji medali z imprez mistrzowskich, posiada m.in. 3 złote krążki z mistrzostw świata w półmaratonie.





- Mistrzostwa Świata w półmaratonie mają szczególne miejsce w moim sercu. To był mój pierwszy tytuł mistrzyni świata. Zwyciężyłam trzykrotnie w Mistrzostwach Świata w półmaratonie i wszystkie były dla mnie wyjątkowe. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w wyzwaniu na 10 km w ramach przygotowań do World Athletics Half Marathon Championships 2020 w Gdyni. W tym roku musimy rywalizować wirtualnie. Dołączcie proszę z całego świata, gdziekolwiek jesteście. Możecie być częścią największego półmaratonu na świecie. Do zobaczenia! - mówi Paula Radcliffe.

Wyzwanie "Szybka dyszka z Paulą Radcliffe" potrwa do 11 października 2020 r. Udział w rywalizacji może wziąć każdy, rejestrując się bezpłatnie na www.AllYouNeedIsRunning.com. Celem rywalizacji jest sprawdzenie swojej formy przed głównym startem 17 października. Wtedy, na gdyńskich ulicach najlepsi biegacze świata powalczą o medale, a równolegle z nimi miłośnicy biegania na całym świecie wezmą udział w wirtualnym biegu masowym, do którego nadal można bezpłatnie dołączyć.

- Liczymy, że wirtualny bieg organizowany w ramach Mistrzostwa Świata w półmaratonie będzie wydarzeniem na skalę światową. Naszym marzeniem jest, by w tych trudnych czasach, pokazać niezwykłą solidarność, która łączy wszystkich biegaczy. Towarzyszy nam hasło #AllYouNeedIsRunning - mówi Michał Drelich, szef Komitetu Organizacyjnego.

Wyzwania biegowe przygotowujące zawodników do pokonania półmaratonu są bezpłatne. Za każdy zsynchronizowany z aplikacją All You Need Is Running przebiegnięty kilometr biegacze otrzymują 10 punktów. Zbierane w ten sposób punkty upoważniają następnie do skorzystania z promocyjnych cen na oficjalne koszulki i inne gadżety związane z mistrzostwami oraz sprzęt marki Asics.

Więcej informacji dotyczących biegu wirtualnego World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 można znaleźć na stronie.