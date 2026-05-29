Aby dziś liczyć się - nawet w Europie! - na dystansie 800 metrów, trzeba biegać wyraźnie poniżej dwóch minut. I to nie aby walczyć o medale, zwłaszcza, gdy celują w to Keely Hodgkinson, Femke Broeders-Bol i Audrey Werro, ale by w ogóle myśleć o finale. Jest o tyle trudniej, że miejsce w nim ma osiem najlepszych zawodniczek z półfinałów. Dwa lata temu w Rzymie ta sztuka udała się Annie Wielgosz i Angelice Sarnie, pierwsza z nich finiszowała szósta, druga - ósma. A w ostatnim roku wyraźnie poprawiły już rekordy życiowe.

Obie też znalazły się w stawce w 13-osobowej stawce - licznej, jak na tak krótki bieg. I licznej nawet, jeśli wyłączy się z tego nadającą tempo Agatę Kołakowską. Szczególnie, że sporo było tu zawodniczek biegających dość regularnie poniżej 2 minut.

I to miało konsekwencje w samej końcówce.

Memoriał Ireny Szewińskiej. Upadki gwiazd w Bydgoszczy. Anna Wielgosz na tartanie

Od początku tempo było bowiem bardzo mocne - i to nie zmieniło się na drugim okrążeniu. W ścisłym czubie aktywnie biegłą Anna Wielgosz, nie dała się zamknąć przy krawężniku, zajmowała czwarte-piąte miejsce. A prowadziłą Jemma Reekie, za nią zmierzała Nelly Jepkosgei.

Na ostatnim łuku doszło do delikatnego kontaktu łokci Polki i Szwajcarki Lore Hoffmann. Nasza mistrzyni Europy z Apeldoorn upadła na bieżnię, prawdopodobnie o nią zahaczyła swoją nogę Jepkosgei. Reprezentantka Bahrajnu starała się utrzymać równowagę, położyła rękę na plecach Reekie. A ta od razu upadła, podobnie jak Wielgosz.

Inne zawodniczki starały się obiec leżące czy upadające rywalki, niektóre nad nimi przeskakiwały. Udało się to Formelli, nie udało się zaś Isabelle Boffey, też jednej z faworytek. I one już do mety nie dobiegły.

Ta kolizja miała oczywiście olbrzymi wpływ na końcowe wyniki, wiele zawodniczek zgubiło rytm. A na finiszu najlepsza okazała się Szwajcarka Valentina Rosamilia (2:00.73), która wyprzedziła Jepkosgei (2:00.94).

Na plus ten bieg może zapisać sobie Formella - zajęła szóste miejsce, pobiła rekord życiowy (2:02.54). Tuż za nią finiszowała Angelika Sarna (2:02.72).

- Było bardzo ciekawie, miałam duże nadzieje związane z tym biegiem, byłam gotowa na rekord życiowy. I chyba pokazałam to w biegu, swoją aktywnością i czujnością. Ale biegło nas sporo, wystarczył jeden mały błąd zawodniczki i poleciałyśmy jak domino - mówiła w Polsacie Sport Anna Wielgosz.

Rozwiń

Zapowiedziała, że ten rekord życiowy postara się poprawić już za dziewięć dni - w Diamentowej Lidze w Sztokholmie. - Czuję, że to jest mój moment, choć brakuje trochę szczęścia. Oby tylko te obdarcia nie przeszkodziły.

Anna Wielgosz Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Angelika Sarna JEWEL SAMAD/AFP AFP





Rafał Szlachta: Czujemy moc, czujemy odwagę i myślę, że teraz to się stanie Polsat Sport