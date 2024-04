11 lat temu w mediach pojawiła się informacja, która wstrząsnęła światem sportu. W Walentynki doszło bowiem do ogromnej tragedii, w wyniku której życie straciła modelka Reeva Steenkamp. Według informacji, które przekazywali wówczas dziennikarze, o morderstwo kobiety podejrzany był Oscar Pistorius - niepełnosprawny lekkoatleta, który specjalizuje się w biegach na 100, 200 i 400 metrów. Utytułowany biegacz wkrótce potem przyznał się, że strzelił do swojej ukochanej, jednak miał wziąć ją za włamywacza.

Sędziowie jednak nie do końca uwierzyli w wersję wydarzeń Pistoriusa, który w pierwszym procesie został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci . Wyrok ten jednak uchylono, przy okazji zmieniając kwalifikację czynu na morderstwo i wydłużając karę do sześciu lat więzienia. Wówczas zareagowała jednak prokuratura, która podkreśliła, że kara ta jest zbyt łagodna. W 2017 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny Republiki Południowej Afryki podjął ostateczną decyzję i skazał Pistoriusa na 13 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Oscar Pistorius znalazł pracę. Paraolimpijczyk, który zamordował ukochaną, zajmuje się sprzątaniem kościoła

Co ciekawe, Trybunał Konstytucyjny Republiki Południowej Afryki nie tak dawno podjął decyzję o warunkowym zwolnieniu sześciokrotnego mistrza paraolimpijskiego po odbyciu połowy tej kary. Więzienie opuścił on 5 stycznia 2024 roku, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców, dziennikarzy i ekspertów . Obecnie 37-latek do 2029 roku przebywał będzie na wolności w tzw. okresie próbnym. W tym czasie obowiązuje go zakaz udzielania wywiadów i jakichkolwiek kontaktów z mediami oraz zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.