Pan Stanisław podwójnie złoty. Polak gwiazdą ME, cudowny finisz po rekord

Niesamowite, co zrobił polski as. Magiczny finisz Stanisława Strzeleckiego, po złoto

Później zaś na bieżni pojawili się panowie. Mieliśmy w składzie mistrza Europy na 400 metrów Stanisława Strzeleckiego, ale patrząc poważnie: ciężko jednak było liczyć na sukces. Polacy trochę szczęśliwie dostali się do finału, z najgorszym czasem, 1:55.39 uzyskali w pierwszej serii, choć bez Strzeleckiego i Foremnego. Musieli czekać do samego końca, do trzeciej serii, awansowali z ósmej pozycji, o 41 setnych zdystansowali Czechów.