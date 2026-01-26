Padło pytanie do Piotra Liska o nokaut w MMA. Wymowna reakcja olimpijczyka

W Łodzi triumfował Emmanouil Karalis. Grek zdeklasował rywali - skoczył 5,93 metra. Drugi Czech David Holy skoczył 5,55 metra, a trzeci Lisek 5,40 m. - Jestem głodny skakania, ale rzeczywiście ta Łódź jest dla mnie trudnym terenem, by polecieć wysoko. W innych zawodach na początku tego sezonu w Paryżu, Dusseldorfie czy Reno skakano wyżej. A w Łodzi nawet Karalis się męczył, choć widziałem, jak na treningach skakał dużo wyżej. Pierwsze zawody to jednak takie przywitanie się z publicznością - uważa Lisek.

I dodaje: - Chcę wciąż czerpać radość ze skakania, ale 5,40 m tak jak tu w Łodzi mnie nie satysfakcjonuje. Czekam na ten fun i mam nadzieję, że kolejnym starcie już to poczuję. Myślałem, że po pierwszym udanym skoku już pójdzie, ale okazało się, że jest zbyt dużo zmiennych na tym rozbiegu i nie mogłem tego poukładać, by skoczyć wyżej. Na pewno jednak to potrafię.

Piotr Lisek z rozbiegu do oktagonu MMA

Oprócz skoku o tyczce trzy lata temu Lisek zdecydował się na zaskakujący krok i podpisał kontrakt na walkę w Fame MMA w tzw. freak fightach. Debiut był wygrany, a do oktagonu wrócił w końcówce ubiegłego roku. Tym razem już w poważnej organizacji - KSW. Został jednak znokautowany już w pierwszej rundzie przez Adama Josefa Modzelewskiego, zresztą w tej samej hali - łódzkiej Atlas Arenie.

Niechętnie wracał do tych wydarzeń. Na pytanie o to, czy występ w MMA nie pokrzyżował przygotowań do sezonu lekkoatletycznego, odpowiedział: - Myślę, że ta walka nie miała wpływu, ale to się okaże. Nie zakłóciła mojego cyklu przygotowań - stwierdził.

A gdy padło pytanie o nokaut, rzucił tylko: - Cześć, dziękuję. I sobie poszedł.

