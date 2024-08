Padł rekord świata, Boniek nie mógł tego przemilczeć. "Może być wieczny"

Kibice śledzący igrzyska olimpijskie długo będą wspominać to, co w poniedziałek 5 sierpnia zrobił Armand Duplantis . Szwed po raz kolejny zachwycił cały świat, zdobywając olimpijskie złoto i bijąc rekord świata w skoku o tyczce. W swojej ostatniej próbie przeskoczył 6,25 m .

Właśnie tyle w tym momencie wynosi rekord świata w skoku o tyczce. To wspaniałe, że Armandowi Duplantisowi udało się pobić go właśnie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, czyli najważniejszej imprezie sportowej czterolecia.

Duplantis jak Kozakiewicz, tylko lepszy. Boniek zareagował i użył mocnych słów

Co ciekawe, Armand Duplantis został tego dnia dopiero trzecim w historii tyczkarzem, który osiągał najlepszy światowy wynik akurat na igrzyskach świata. Wcześniej dokonywali tego jedynie Frank Foss ze Stanów Zjednoczonych (w Antwerpii w 1920 roku) oraz Władysław Kozakiewicz (w Moskwie w 1980) roku. Jeden z najpopularniejszych, a wręcz ikonicznych polskich lekkoatletów w historii właśnie wtedy wykonał swój słynny gest, który wpisał go nie tylko do kronik sportowych, ale również do podręczników historii.