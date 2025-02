Oto skutki kontuzji, Natalia Bukowiecka wycofana. Prestiżowe starcie odwołane

Gdyby Ewa Swoboda miała się zmierzyć z Natalią Kaczmarek na dystansie 200 metrów , kibice mieliby nie lada frajdę, na rodzimą skalę pewnie godną porównania do zeszłorocznego starcia w Zurychu między Karstenem Warholmem i Armandem Duplantisem .

Obie reprezentują już teraz jeden klub, Podlasie Białystok, obie są gwiazdami polskiej lekkoatletyki. Swoboda zdobyła wicemistrzostwo świata na 60 m w hali, później zaś srebro w mistrzostwach kontynentu na 100 metrów. Bukowiecka przywiozła z Rzymu złoto ME na dystansie jednego okrążenia, w Paryżu dołożyła brąz igrzysk olimpijskich. No i pobiła na tym dystansie legendarny rekord Polski Ireny Szewińskiej, a Swoboda jednak do historycznego rezultatu Ewy Kasprzyk wciąż się dobiera.