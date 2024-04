Oto nowy Usain Bolt. Ma 16-lat i pobił 22-letni rekord legendy (WIDEO)

Usain Bolt pozostaje absolutną legendą sprintów. Jamajczyk w trakcie swej kariery ośmiokrotnie zostawał mistrzem olimpijskim i 11-krotnie mistrzem świata. Do dziś jego rekordy w biegach na 100 (9,58 s) i 200 metrów (19,19) pozostają niepobite. Do 5 kwietnia był on także rekordzistą w biegu na 400 metrów do lat 17, ale rekord po 22 latach odebrał mu jego rodak - Nickecoy Bramwell.