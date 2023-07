Oto najszybszy Polak. Woronin patrzył, czekał na rekord. Faworyt nie zawiódł

Pięć tygodni temu Dominik Kopeć zbliżył się na pięć setnych sekundy do magicznego rekordu Polski na 100 metrów, który od dawien dawna należy do Mariana Woronina. Wiele osób liczyło, że dziś może on zostać w końcu pobity, podczas mistrzostw kraju. Nic z tego - fatalna pogoda sprawiła, że o świetnych rezultatach nie mogło być mowy. Nie przeszkodziła ona jednak faworytowi w zdobyciu złota. Może lepsza aura będzie już za niespełna miesiąc w Budapeszcie.