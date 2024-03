Ostrzeżenie dla Polaka, zapachniało dyskwalifikacją. Nagły zwrot w sprawie

HMŚ w lekkoatletyce. Jakub Szymański z ostrzeżeniem, nagły zwrot w sprawie

Aparatura wskazała, że to właśnie nasz lekkoatleta zareagował najszybciej (0,055 sek.) i zdecydowanie poniżej dopuszczalnego czasu reakcji (0,100 sek.). To jednak nie jest wyrok, bowiem najpierw trzeba przeprowadzić analizę wykresu ze startu. I sędziowie zajęli się tym przypadkiem. Ich zdaniem to nie był falstart, ale i tak Szymański ukarany został żółtą kartką, oznaczającą ostrzeżenie. To kara za przerwanie procedury startowej.