Ostatni rzut Polaka zmienił wszystko. Złoty Wojciech Nowicki, trzeci raz z rzędu

Ciężko było wskazać faworyta w rywalizacji młociarzy, ale Wojciech Nowicki był wśród nich na pewno. Mimo, że ani razu do dzisiaj nie dorzucił do 80. metra. A tu już w drugiej serii przekroczył tę granicę i prowadził. Węgier Bence Halasz, a później Ukrainiec Mychajło Kochan zepchnęli go na trzecie miejsce. I gdy Polakowi została ostatnia próba, znów pokazał wielką klasę. 80.95 m - to był rzut po złoto. Trzecie z rzędu w mistrzostwach Europy. Paweł Fajdek skończył szósty.