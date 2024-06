Ostatni rzut dał Polce finał. Chwilę potem straciła głos

Katarzyna Furmanek w końcu w finale dużej imprezy. Z radości straciła głos

Ostatnie 5-10 minut konkursu, kiedy byłam w "12", a inne zawodniczki oddawały jeszcze rzuty, to chyba były najgorsze chwile w moim życiu. Po konkursie pojawiła się ulga, co zresztą słychać. Tak krzyczałam z radości, że aż straciłam głos. Jestem szczęśliwa. W końcu jestem w finale dużej imprezy

- Tego nie widać jeszcze w zawodach, ale na treningach młot lata daleko . Wierzę, że pokażę to w finale. W ostatnim czasie podjęłam współpracę z psychologiem i to - jak widać - pomaga. Czuję psychiczną swobodę na zawodach. W finale dam z siebie wszystko - zapowiedziała Furmanek.

Z rzutu na rzut w eliminacjach poprawiała się Kopron. I to na pewno jest plus. Poza tym nie spaliła żadnej próby, co w poprzednich latach często się jej zdarzało.

- Jak zaliczyłam pierwszy rzut, to wiedziałam, że teraz to już będzie tylko dalej. Jestem zadowolona. Technika wciąż jeszcze nie jest idealna, bo młot mi ucieka i przez to nie mogę wykorzystać swojej szybkości. Robię jednak, co mogę, żeby to przełożyło się na lepsze wyniki. Mam nadzieję, że w finale dołożę kilka metrów. Jestem gotowa na rzucanie w granicach 70 metrów, ale jeszcze nie na 75 metrów.