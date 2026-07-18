W 2018 roku mityng Diamentowej Ligi w Londynie wygrał Sam Kendricks - on skoczył 5.92 m, za nim znaleźli się zaś Renaud Lavillenie, ówczesny rekordzista świata oraz młodziutki Armand Duplantis. Oni dwaj pokonali 5.86 m. Wkrótce Szwed w Berlinie pokonał 6.05 m - zdobył złoto mistrzostw Europy. A przecież miał wtedy 18 lat.

To była ostatnia okazja do rywalizacji tyczkarzy w Londynie podczas Diamentowej Ligi. Organizatorzy mają prawo wyboru konkurencji, jakoś na tę konkurencję nie zwracali większej uwagi. A Duplantisowi to trochę ciążyło, bo na wszystkich kolejnych mityngach bił ich rekordy, czy to w Lozannie, Monaco, Paryżu, Chorzowie, Xiamen czy Eugene. Został ten jeden brakujący, na London Olympic Stadium, który od 2015 roku należał do Lavilleniego - i wynosił 6.03 m.

Wydawało się to formalnością, skoro kilka dni temu w Berlinie Armand latał wysoko nad poprzeczką zawieszoną wyżej. I później atakował swój rekord świata.

A stało się inaczej.

Diamentowa Liga w Londynie. Porażka Armanda Duplantisa. Z rywalem i własnymk zdrowiem

W DL w Londynie pojawili się ci jego najwięksi rywale - z Emanuilem Karalisem, który próbuje się zbliżyć do Szweda, ale też i Kendricksem - jego pogromcą z 2018 roku z tego stadionu. No i Kurtisem Marschallem - Austrlijczyk wykorzystał słabszy dzień Mondo półtora miesiąca temu w Sztokholmie i sensacyjnie pokonał go na skoczni. To był jedyny konkurs na stadionie, który Duplantis kończył z wynikiem poniżej 6.03 m.

Armand Duplantis KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Szwed zaczął spokojnie - od treningowej wysokości 5.60 m. A później, swoim zwyczajem - przeszedł na 5.85 m, co pozwala już ze spokojem spoglądać na poczynania rywali.

Tyle że strącił poprzeczkę, to było zaskoczeniem. Czy już wtedy poczuł ból w mięśniu uda? Przeniósł kolejną próbę na 5.95 m - tym razem zaliczył wysokość. Podobnie jak Sam Kendricks, który nie miał jednak zrzutki wcześniej. Za drugim podejściem udało się to Marsshallowi i Karalisowi - ta czwórka przeniosła się na 6.04 m.

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Duplantis już jednak nie próbował pobić rekordu Francuza. Wycofał się z rywalizacji, za cztery tygodnie ma bronić tytułu mistrza Europy. A pozostali rywale... też nie poprawili wyniku Lavilleniego z 2015 roku. Ostatecznie triumfował więc Kendricks, Duplantis zajął drugie miejsce.

Armand Duplantis z Samem Kendricksem AFP





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