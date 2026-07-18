Ostatni rekord, którego brakowało Duplantisowi. Koniec miał być inny
Największy dominator w lekkiej atletyce - to oczywiście Armand Duplantis. Szwed 15 razy bił rekord świata, ma wszystkie złote medale, na dobrą sprawę nie posiada rywala, który latałby na podobnych wysokościach. I ma też niemal wszystkie rekordy w mityngach Diamentowej Ligi - poza tym w Londynie. Teraz stanął przed szansą poprawienia 11-letniego wyniku Renauda Lavilleniego, na 6.04 m miał walczyć o ten rekord i triumf w zawodach trzema innymi rywalami. I z tego zrezygnował, doznał kontuzji.
W 2018 roku mityng Diamentowej Ligi w Londynie wygrał Sam Kendricks - on skoczył 5.92 m, za nim znaleźli się zaś Renaud Lavillenie, ówczesny rekordzista świata oraz młodziutki Armand Duplantis. Oni dwaj pokonali 5.86 m. Wkrótce Szwed w Berlinie pokonał 6.05 m - zdobył złoto mistrzostw Europy. A przecież miał wtedy 18 lat.
To była ostatnia okazja do rywalizacji tyczkarzy w Londynie podczas Diamentowej Ligi. Organizatorzy mają prawo wyboru konkurencji, jakoś na tę konkurencję nie zwracali większej uwagi. A Duplantisowi to trochę ciążyło, bo na wszystkich kolejnych mityngach bił ich rekordy, czy to w Lozannie, Monaco, Paryżu, Chorzowie, Xiamen czy Eugene. Został ten jeden brakujący, na London Olympic Stadium, który od 2015 roku należał do Lavilleniego - i wynosił 6.03 m.
Wydawało się to formalnością, skoro kilka dni temu w Berlinie Armand latał wysoko nad poprzeczką zawieszoną wyżej. I później atakował swój rekord świata.
A stało się inaczej.
Diamentowa Liga w Londynie. Porażka Armanda Duplantisa. Z rywalem i własnymk zdrowiem
W DL w Londynie pojawili się ci jego najwięksi rywale - z Emanuilem Karalisem, który próbuje się zbliżyć do Szweda, ale też i Kendricksem - jego pogromcą z 2018 roku z tego stadionu. No i Kurtisem Marschallem - Austrlijczyk wykorzystał słabszy dzień Mondo półtora miesiąca temu w Sztokholmie i sensacyjnie pokonał go na skoczni. To był jedyny konkurs na stadionie, który Duplantis kończył z wynikiem poniżej 6.03 m.
Szwed zaczął spokojnie - od treningowej wysokości 5.60 m. A później, swoim zwyczajem - przeszedł na 5.85 m, co pozwala już ze spokojem spoglądać na poczynania rywali.
Tyle że strącił poprzeczkę, to było zaskoczeniem. Czy już wtedy poczuł ból w mięśniu uda? Przeniósł kolejną próbę na 5.95 m - tym razem zaliczył wysokość. Podobnie jak Sam Kendricks, który nie miał jednak zrzutki wcześniej. Za drugim podejściem udało się to Marsshallowi i Karalisowi - ta czwórka przeniosła się na 6.04 m.
Duplantis już jednak nie próbował pobić rekordu Francuza. Wycofał się z rywalizacji, za cztery tygodnie ma bronić tytułu mistrza Europy. A pozostali rywale... też nie poprawili wyniku Lavilleniego z 2015 roku. Ostatecznie triumfował więc Kendricks, Duplantis zajął drugie miejsce.