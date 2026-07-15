Ostateczna decyzja ws. ataku na rekord Woronina. Nowy plan od Bena Johnsona

Oliwer Wdowik to wielki talent polskiego sprintu, który jest jednak gnębiony przez kontuzje. W ubiegłym roku uzyskał trzeci czas w historii polskiej lekkoatletyki w biegu na 100 metrów - 10,10 sek. Szybciej biegali tylko Marian Woronin - 10,00 sek. i Dominik Kopeć - 10,05 sek.

W hali na 60 m sprinter Resovii Rzeszów uzyskał zimą czwarty czas w historii w kraju - 6,54 sek. Wszystko wskazywało na to, że to lato będzie należało do niego.

- Czasami tak jest, że jak zaczyna wychodzić, to coś się musi przydarzyć - westchnął Wdowik w rozmowie z Interia Sport.

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Świetny trening, a potem nie był w stanie chodzić

24-latek od dłuższego czasu walczy z zapaleniem kaletki ścięgna Achillesa.

- Nie jest to nic poważnego, ale to jest uciążliwy uraz. Jest on trudny do wyleczenia. Kompletnie nie mogę biegać. Jem mnóstwo leków przeciwzapalnych, robię drenaż, a niewiele osób w Polsce to potrafi. Wykonuję ćwiczenia, żeby kaletka miała miejsce na ruch. To wszystko wymaga czasu. Kiedy poprawiało się i wracałem do aktywności, to szybko wracał stan zapalny. Zapadła zatem decyzja, że nie ma co przyspieszać powrotu. Chcę zatem to wyleczyć i wrócić w pełni zdrowy. Najbliższe dni będą decydujące. Mam nadzieję, że będę już gotowy do pracy - powiedział Wdowik.

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Nasz sprinter miał wyborną zimę. Wygrywał w każdym biegu, w którym startował. Pobił rekord życiowy, a gdyby nie cieszył się tak z wygranej w mistrzostwach Polski, być może padłby rekord kraju (6,51 sek. - przyp. TK). Ta zwycięska seria została przerwana w czasie halowych mistrzostw świata w Toruniu. Tam już jednak startował z urazem. W HMŚ był drugi w swoim biegu eliminacyjnym, ale odpadł w półfinale. Do finału zabrakło niewiele.

Tam startowałem już jednak z kontuzją. Osiem dni przed halowymi mistrzostwami świata był u mnie w Rzeszowie Dominik Kopeć. Zrobiliśmy na treningu fajną robotę. Na drugi dzień rano wstałem i nie byłem w stanie chodzić. Noga była cała zesztywniała. To był początkowy stan zapalny, więc do mistrzostw świata jakoś temu zaradziliśmy. Niestety na obozie w RPA przed World Relays stan zapalny się zaognił. Treningi już stały się katorgą

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Miał być rekord, jest trening od Bena Johnsona

Zresztą po grupie naszych sprinterów, prowadzonej przez trenera Piotra Maruszewskiego, widać, że nabrała rozpędu. Kopeć znowu zakręcił się w granicach rekordu Polski. Łukasz Żak wskoczył do "10" najszybszych Polaków w historii - 10,19 sek., a Jakub Lempach złamał barierę 10,3 sek. - 10,27 sek.

- Jestem przekonany, że w tym roku pobiłbym rekord życiowy, ale co ma wisieć, to nie utonie - przyznał.

Wdowik ma nadzieję na to, że uda się wyciszyć stan zapalny, ale nie wyklucza też interwencji chirurgicznej. To będzie jednak ostateczność.

- Mam przez to pierwszy raz od 12 lat wakacyjny luz - śmiał się nasz sprinter.

To, że nie biega, nie znaczy, że nic nie robi. Leczy dawne urazy i stara się wzmacniać siłowo. Robi też trening zastępczy na rowerze.

Plan treningowy mam od samego Bena Johnsona. Może się zbliżę do niego

Taki plan treningowy załatwił Maruszewski, który jest wielkim fanem Charlie Francisa, zmarłego przed 16 laty trenera kanadyjskiego sprintera, jednego z najlepszych lekkoatletów w historii.

Oliwer Wdowik z nowym rekordem życiowym. I triumfem w mityngu w Dortmundzie /IPA/SIPA East News

Od lewej: Oliwer Wdowik, Dominik Kopeć i Jakub Lempach Artur Widak AFP

Ben Johnson w 2025 roku VALERY HACHE AFP

Marian Woronin w 2019 roku Aleksandra Szmigiel Reporter





Noah Lyles z rekordem świata w biegu na 150 metrów w mityngu w Ostrawie Polsat Sport