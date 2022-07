Osobiste wyznanie ukraińskiej mistrzyni. Gdzie są teraz koledzy z Rosji?

Mahuczich pokazuje, że mimo dopiero 20 lat, jest młodą kobietą z żelaza.

Kibice doskonale pamiętają mistrzostwa świata w hali, rozegrane w połowie marca w Belgradzie, a więc krótko po rosyjskiej inwazji na kraj graniczącego z nami sąsiada.

Jarosława Mahuczich: To przerażające

Wówczas rany były bardzo świeże, niezrozumienie dla toczącego się dramatu jeszcze większe, a mimo to Mahuczich zaprezentowała się wspaniale, zdobywając złoty medal. Nie zatrzymał jej nawet fakt, że jechała przez teren ogarnięty wojną, a pokonanie 2000 km zajęło więcej niż trzy doby. Po wszystkim otrzymała ogromny aplauz od zasiadającej na trybunach publiczności, a gdy zabrała głos, wzruszenie udzieliło się nie tylko głównej bohaterce.

Mahuczich dostała się do Serbii razem ze swoim chłopakiem oraz trenerką i jej mężem, a następnie przebywała w Niemczech oraz w Turcji, biorąc udział m.in. w turniejach Diamentowej Ligi. Później jej mama, siostra i siostrzenica dołączyły do niej w Niemczech, ale tata i babcia wciąż pozostają w Dnieprze. Czyli we wschodniej części Ukrainy, która pozostaje pod ciągłym ostrzałem.

"Jedna strona mojego umysłu mówi mi, że tak jest w porządku, że jadę na mistrzostwa świata, aby pokazać, jak jestem silna. Z kolei druga podpowiada, że może powinnam być teraz w ojczyźnie i pomagać innym wolontariuszom - powiedziała Mahuczich, cytowana przez portal oregonlive.com.

W rozmowie z "Rz" świeżo upieczona wicemistrzyni świata z Eugene powiedziała, iż czuje się ambasadorką swojego kraju. Jednak smuci ją jeszcze jeden fakt, którym podzieliła się z dziennikiem.

- Piszemy do sportowców z Rosji, ale nam nie odpowiadają. To przerażające, bo kiedyś normalnie rozmawialiśmy. Teraz wszystko się zmieniło. W Ukrainie trwa ludobójstwo naszego narodu - powiedziała skoczkini wzwyż.