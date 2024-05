"Drogie kobiety, mężczyźni, drogie mamy i tatusiowie. Nie zazdrośćcie . To okropna cecha, a przejaw waszego oburzenia, momentami nawet agresja w komentarzach to nic innego jak dowód wścibskości i niewiedzy. Tylko na te pozbawione wrogości, nietolerancji i wydające krzywdzący wyrok bądź opinię na temat mój i mojego nienarodzonego syna. Rozumiem, że jest to dla części z was coś nowego, widok kobiety w zaawansowanej ciąży, która wykonuje urozmaiconą aktywność fizyczną" - przekazała Polka w sieci.

Przejmujące słowa Adrianny Sułek-Schubert. Ważne przesłanie od naszej gwiazdy

Zawodniczka już podczas ciąży wyznała wprost, że celuje w Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na samych słowach nie poprzestała, bowiem śledząc jej Instagrama, można zobaczyć, jak dużo poświęca treningom. Sułek-Schubert postanowiła teraz podzielić się w sieci osobistym wyznaniem dotyczących macierzyństwa i sportu. Na początku wpisu w pięknych słowach zwróciła się do synka i wyznała, że chciałby być obecna w ważnych momentach jego życia. Następnie odniosła się do swojej sytuacji.

Jest niewyobrażalnie ciężko łączyć karierę na najwyższym światowym poziomie i syna, który stał się oczkiem w głowie. Czy któraś płaszczyzna będzie musiała zawieźć? Jeśli tak, to oby jak najpóźniej. W pełni przekonana, że Bóg wynagrodzi mi wiele lat katorżniczej roboty. Realizuję z powodzeniem plan treningowy. Staję na głowie, by wynagrodzić organizmowi znacznie ograniczony sen innymi, znanymi mi sposobami regeneracji. Jestem dzielna, mam wsparcie najbliższych i nieskończone pokłady siły, by sportowo sięgnąć po swoje. Prywatnie spełniona mama chcąca dać synowi powód do dumy

Opieka nad dzieckiem również daje 25-latce się we znaki. "Bo jeśli na Instagramie to wygląda tak kolorowo, to drogie Mamy, niczym się od Was nie różnię i nie jest tak pięknie. Też doświadczam kup po same pachy, doświadczam wewnętrznej frustracji, gdy po drzemce nakarmiony, przebrany, krzyczy wniebogłosy z powodu kolki, na którą nie pomaga masaż brzucha ani termoforek czy ululanie. Doświadczam też herbaty, która po całym dniu nie została wypita i obiadu, który jem w pośpiechu w godzinach późnowieczornych. Chodzę w tłustych włosach i czasami po prostu mam ochotę usiąść i ryczeć, ale wtedy albo siadam na jakąś nieposprzątaną zabawkę, albo jest godzina 22 i trzeba dorobić ćwiczenia wzmacniające, czy pojechać do fizjo. Zdecydowanie doba jest za krótka, inaczej wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi" - dodała zawodniczka.