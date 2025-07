Osiem biegów i wreszcie koniec. Skrzyszowska zdradziła plan na mistrzostwa świata

Teraz schemat ma być podobny, stąd i brak biegania na poziomie 12,5 sekundy już w pierwszej fazie sezonu, jak rok temu. Wtedy Pia ograniczała występy w maju, do mistrzostw Europy. Teraz zaś zaczęła zmagania wyjątkowo wcześnie (w kwietniu w Diamentowej Lidze w Chinach), a czerwiec był pod tym względem rekordowy. W niespełna miesiąc zaliczyła sześć mityngów i osiem biegów.

Forma idzie w górę. Pia Skrzyszowska ograniczy jednak liczbę startów. Do połowy sierpnia dwa, maksymalnie trzy

W Poznaniu pobiegła w innej roli niż w poprzednich startach - faworytki. - Wolę jak mnie ktoś naciska. Tu miałam wrażenie, że od pierwszego kroku byłam z przodu. To komfortowa sytuacja, jest luźniej i swobodniej. Gdybym jednak czuła nacisk, to może by było jeszcze lepiej, bo ciężko wymusić z siebie największą prędkość - mówiła Skrzyszowska w Poznaniu.