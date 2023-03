Posiedzenie sądu, który będzie rozpatrywał wniosek ma odbyć się 31 marca . Jeśli sąd przychyli się do niego, więzień będzie mógł wyjść na wolność.

Pistorius w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku zastrzelił w swoim domu w Pretorii narzeczoną Reevę Steenkamp . W sądzie tłumaczył się, że był to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.

Pod koniec 2014 roku został skazany przez sąd pierwszej instancji na pięć lat pozbawienia wolności. Po apelacji prokuratury, sąd wyższej instancji zmienił kwalifikację czynu na morderstwo i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Za morderstwo skazano go najpierw na sześć lat więzienia, a później wyrok podwyższono do 13 lat i pięciu miesięcy.