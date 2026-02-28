Opatrunek na kolanie Skrzyszowskiej. 21 setnych różnicy w finale

Pia Skrzyszowska już trzykrotnie była mistrzynią Polski w hali na 60 m przez płotki, ale nawet wtedy akurat w tych zawodach wypadała - na tle sezonu - dość przeciętnie. Rok temu nie było też przełomu w mistrzostwach kraju, Celowała w bieganie na poziomie 7.80 s, do mistrzostw Polski się nie udało. I w nich też nie - złoto wywalczyła z rezultatem 7.91 s. Szybkie bieganie przyszło później, w Nankinie pobiła rekord Polski.

Ten sezon jest inny, szybkie bieganie było od samego początku. Dziś Pia jest na liście World Athletics druga - ze swoim 7.79 s z Ostrawy. Szybciej biegała dotąd tylko Devynne Charlton, rekordzistka świata. Do imprezy docelowej zostały trzy tygodnie, Skrzyszowska planuje jeszcze występ w piątek w mityngu ISTAF w Berlinie. A jednocześnie zwiększyła obciążenia treningowe - by ten szczyt przypadł znów na mistrzostwa świata.

Niepokojące było jednak to, że dziś w Toruniu pojawiła się na starcie z tejpami na kolanie. A podczas Copernicusa tego opatrunku nie miała. W studiu TVP Sport pojawiła się informacja, że odezwało się ciało Hoffy. Pia odniosła się do tego już po finale.

7.89 sekundy Pii Skrzyszowskiej w finale mistrzostw Polski. Szczytowa forma ma dopiero nadejść

Do decydującego biegu awansowała pewnie, mimo najsłabszego czasu w sezonie - 7.95 s. Uderzyła nogą atakującą w drugi płotek, później popełniła jeszcze jeden błąd. Ale i tak pewnie wygrała swoją serię, druga Natalia Szczęsna miała 8.19 s.

Chwilę wcześniej z radości skakała Alicja Sielska - od miesiąca walczyła o minimum na halowe mistrzostwa świata, brakowało dwóch setnych. A dziś w eliminacjach dokładnie tyle uzyskała - poprawiony pomiar wskazał 8.02 s.

W finale Skrzyszowska znów była zdecydowanie najlepsze - swoje czwarte złoto zgarnęła z rezultatem 7.89 s. Sielska finiszowała druga (8.10 s), a Karolina Gajewska trzecia (8.13 s). O medal nie walczyła Klaudia Wojtunik, doznała kontuzji na rozgrzewce.

- Jestem zadowolona, że obroniłam złoto, a to był chyba mój najszybszy bieg w mistrzostwach Polski - powiedziała Pia w TVP Sport.

Opatrunkiem proszę się nie martwić. Pozdrawiam starszych kolegów po fachu, którzy mówią, że z wiekiem zaczyna coś boleć

- Trochę kolano pobolewa, ale to nic niepokojącego. Tejp nie powoduje żadnych problemów, założyłam go pomocniczo - dodała.

24-letnia wiceliderka tegorocznej listy World Athletics potwierdziła, że jest w fazie mocniejszych treningów. - Ten sezon jest tak stabilny, że jestem z niego zadowolona. Skupiamy się na tym, by wszystko złożyć na te mistrzostwa świata - zakończyła.

