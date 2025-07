Olimpijski dystans, rekord świata w Eugene. Nieziemski finisz, decydowało 36 setnych

Zmagania pań na dystansie 1500 metrów kończyły zmagania w Oregonie. Sam mityng był po prostu kosmiczny, do tego momentu padł "tylko" jeden rekord świata, ustanowiony na 5000 metrów przez Beatrice Chebet, ale kilka innych wisiało w powietrzu. Była też cała mas najlepszych rezultatów w 2025 roku, rekordów mityngu.

Organizatorzy zawodów Diamentowej Ligi w Oregonie postanowili tym razem nie organizować rywalizacji w godzinach wieczornych miejscowego czasu. Zaczęli przed południem, wtedy do boju ruszyli m.in. specjaliści od rzutu młotem. Rudy Winkler pobił rekord USA, uzyskał najlepszy wynik na świecie w 2025 roku, a świetny powrót do czołówki zaprezentował Wojciech Nowicki. A później Camryn Rogers ustanowiła rekord Kanady i całej DL, a Anita Włodarczyk znów się poprawiła, już na blisko 75 metrów.

Ali Gradischer/Getty Images via AFP

Ali Gradischer/Getty Images via AFP AFP

Armand Duplantis w Eugene Ali Gradischer/Getty Images via AFP AFP

Kibice widzieli, jak rekord świata atakuje Armand Duplantis - i trzy razy strąca tym razem poprzeczkę na 6.29 m. Widzieli też, jak na dystansie mili po rekord świata biegł Jared Nuguse - i zabrakło mu sił na finiszowej prostej. Mało tego, o 0.01 sekundy wyprzedził go atakujący z daleka Niels Laros, a Holender jest przecież podopiecznym polskiego trenera Tomasza Lewandowkiego.

Świetna praca Amerykanki nadającej tempo. Później do pracy wzięła się osobiście Faith Kipyegon

Rywalizację zamykał bieg na 1500 metrów - tu też spodziewano się rekordu świata. Kenijka Faith Kipyegon ustanowiła go niemal dokładnie rok temu, 7 lipca, w Diamentowej Lidze w Paryżu. Zeszła do 3:49.04, ten wynik miał zostać pobity.

Zaledwie 10 dni temu w stolicy Francji Kenijka zmagała się z rekordem świata na jedną milę, ale było to raczej wydarzenie komercyjne, bez szans na ratyfikowanie wyniku. Jej głównym celem było zejście poniżej czterech minut, ale pomagali jej w tym też mężczyźni, prowadzili bieg. Nie udało się uzyskać tak genialnego czasu, choć i tak przebiegła ten dystans najszybciej w historii (4:06.42).

Dziś tempo nadawała już kobieta, konkretnie zaś Amerykanka Sage Huerta-Klecker. I czyniła to jak w zegarku. Za jej plecami ustawiła sią Kipyegon, za nią biegła z kolei Autralijka Jessica Hull, później zaś Etopika Diribe Welteji.

Dość szybko zostały już tylko one, na ostatnich 500 metrach tempo miała nadawać Kipyegon. Nie próbowała zgubić rywalek, uczyniła to dopiero po starcie ostatniego okrążenia. Nikt nie był w stanie wytrzymać tego przyspieszenia, szczególnie poczuła to Hull, która osłabła na ostatnich metrach.