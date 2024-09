Olimpijka walczy o życie w szpitalu. Partner oblał ją benzyną i podpalił

Rebecca Cheptegei trafiła do szpitala w krytycznym stanie. Została zaatakowana przez partnera podczas kłótni

Jak przekazał we wtorek 3 września portal ESPN Africa, partner biegaczki Dickson Ndiema miał wtargnąć do jej domu w zachodnim hrabstwie Trans Nzoia około godziny 14.00 czasu lokalnego, gdy 33-latka i jej dzieci były w kościele. Po powrocie do domu kobiety pomiędzy nią a jej ukochanym doszło do kłótni. W pewnym momencie mężczyzna miał wyjąć kanister, oblać swoją ukochaną benzyną i podpalić. Miejscowy komendant policji Jeremiah Ole Kosiom ujawnił, że mężczyzna także doznał poważnych oparzeń i podobnie jak olimpijka trafił do szpitala Moi Teaching and Referral Hospital w Eldoret. Rebecca Cheptegei jest jednak w znacznie poważniejszym stanie, niż jej ukochany. Do placówki medycznej trafiła bowiem w stanie krytycznym, ponieważ - jak przekazano w komunikacie prasowym szpitala - doznała poparzeń 75 procent powierzchni ciała.