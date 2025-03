Ewa Swoboda czwarta w finale HME. A po biegu wprost o problemach

Polka w najważniejszym biegu wprawdzie ustanowiła swój najlepszy wynik w sezonie (7.07 s), jednak to było i tak za mało, by zdobyć medal. Złoto wywalczyła Zaynab Dosso, druga była Mujinga Kamnbundji, z kolei trzecia Patrizia van der Weken. Brązowa medalistka finiszowała o 0.01 s szybciej od Swobody , która tym samym może mówić o dużym pechu.

27-letnia sprinterka po finale przyznała, że nie martwi się zajęciem czwartego miejsca , chociaż odczuwa niedosyt. Ma nadzieję, że wynik z Apeldoorn zmotywuje ją do tego, by podczas halowych mistrzostw świata w Chinach pobiec jeszcze szybciej.

Wiem, że będzie dobrze. Potrzebowałam tego biegu. Szkoda, ale jak trenerka powie, że serduszko to moja największa broń, to jak widać to działa

Polka pobiegła najszybciej w sezonie i otarła się o medal mistrzostw Europy, ale i tak ma poważne powody do niepokoju. Uraz, jaki dawał jej się we znaki podczas eliminacji, był odczuwalny także w trakcie biegu finałowego.

"Kolano mnie boli bardzo. Nawet bardziej niż bardzo. Na razie we mnie jest dużo emocji, więc jest okej, ale pewnie jak zejdę na dół, to będę cierpieć. Boli, ale mamy trochę czasu, żeby to naprawić. Jest moment na oddech. Jeżeli nie da mi to spokoju, to będzie dłuższa przerwa" - wyznała.