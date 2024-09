Ogromny pech Polki, zabrakło 13 cm do medalu. Padły gorzkie słowa. "Strasznie mnie boli"

Polka w swojej najlepszej próbie uzyskała 39.89 m, ale niestety to było a mało, by zająć miejsce w czołowej trójce. Meksykanka Osiris Machado rzuciła 13 cm więcej i to ona mogła cieszyć się z brązowego medalu. Z wynikiem 42.39 m triumfowała Yue Tang z Chin, przed swoją rodaczką Juan Yao.

"Co za pech! Tak niewiele zabrakło do podium. Strasznie mnie boli, że tyle pracy, tyle wysiłku włożyłam w przygotowania do tego najważniejszego startu i zabrakło 13 centymetrów do pełnej radości" - mówiła później Kotłowska cytowana przez Polski Komitet Paralimpijski.