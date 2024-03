Ogromne emocje Ewy Swobody przed kamerą. Miała niedosyt po wielkim sukcesie

Liczyłam na to, że wygram. Byłam na to gotowa, ale cieszę się. Odbiłam sobie Belgrad. Każdy chce wygrać. Dałam jednak radę. Mam medal. Mam srebro. Jest fajnie. Zaraz będę płakać ze szczęścia, bo teraz zaczyna to do mnie dochodzić, ale jestem zła. Mam nadzieję, że ten niedosyt da kopa do roboty

~ mówiła Swoboda ze łzami w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim z TVP Sport.