Oficjalna wiadomość dla Skrzyszowskiej. Mistrzyni Europy nie obroni tytułu

12.70 s - to był czas Pii Skrzyszowskiej w finale rywalizacji na 100 m przez płotki podczas 102. mistrzostw Polski. Tyle że akurat sprinterom tym razem nie dopisała fortuna - w rzadko którym biegu dopisywał wiatr na finiszowej prostej. A zwykle - mocno nawet przeszkadzał. Tak było choćby w finale na 110 m przez płotki panów - średni pomiar wskazał -2,5 m/s, ale podmuchy sięgały momentami 5 m/s. A to wręcz ściana, który odbiera cenne setne sekundy.

W finale u pań średni pomiar wyniósł -0,6 m/s. W gorszych warunkach Pia biegała tylko w finale mityngu Konopacka Classic w Warszawie na początku czerwca. A gdy biła swój rekord sezonu - 12.44 s w Nancy - wiało mocno w plecy - +1,7 m/s. I było cieplej niż na Podlasiu.

Nie zmienia to jednak faktu, że w Białymstoku i tak nie miała sobie równych - wygrała złoto z czasem 12.70 s. Druga Marika Majewska uzyskała czas 13.00 s.

Po samym biegu Pia przyznała, że ten występ pod kątem samego czasu nie miał większego znaczenia, bo jest w trakcie treningu do mistrzostw Europy. A już ostatni okres pokazał, że do tych najważniejszych zawodów potrafi przygotować się perfekcyjnie. Tak zimą (brąz mistrzostw Europy w Apeldoorn w 2025 i czwarte miejsce w HMŚ w Nankinie z rekordem Polski, a niedawno brąz w HMŚ w Toruniu, znów z rekordem Polski), jak i latem (piąte miejsce w finale MŚ w Tokio).

Mistrzostwa Europy w Birmingham. Cyrena Samba-Mayela nie obroni złota

Rywalizacja płotkarek w Birmingham zacznie się już pierwszego dnia - 10 sierpnia. Wtedy Pii nie zobaczymy jeszcze w rywalizacji, bo jako jednak z dwunastu najlepszych płotkarek będzie zacznie rywalizację dopiero od półfinału. Te zaś odbędą się, podobnie jak i finał, w sesji wieczornej 11 sierpnia.

Dwa lata temu w Rzymie najlepsza okazała się Francuzka Cyrena Samba-Mayela, to ona zdetronizowała Skrzyszowską, która wywalczyła złoto niecałe dwa lata wcześniej w Monachium. Przed Polką znalazła się także Ditaji Kambundji, a tuż za nią - Nadine Visser.

Cyrena Samba-Mayela Stéphane KEMPINAIRE/KMSP via AFP AFP

I to one powinny być faworytkami do podziału medali, także i patrząc na tegoroczne czasy. Europejską listę otwiera Visser (12.41 s w DL w Paryżu), za nią jest Skrzyszowska (12.44 s z Nancy), a trzecia - Samba-Mayela (12.50 s z Georgetown w Teksasie). Kambundji, niespodziewana mistrzyni świata z Tokio, wybiegała na razie "tylko" 12.62 s (ósma pozycja na listach), ale od końca maja nie startuje. Doznała kontuzji, przechodzi rehabilitację, ma wrócić w Birmingham. A jeśli wystąpi, to tylko jako kandydatka do złota.

Inaczej wygląda zaś sytuacja Samba-Mayeli. Wicemistrzyni olimpijska w poprzednim roku leczyła urazy, niedawno wróciła jednak do szybkiego biegania. A świadczyły o tym czasy uzyskiwane w czerwcu w USA - kilka biegów w przedziale od 12.50 do 12.65 s. Miała też wystąpić w mityngach Diamentowej Ligi, ale się wycofywała. Wróciła tylko na jeden występ w Budapeszcie - nie wypadł po jej myśli. Z czasem 13.09 s zajęła ostatnie miejsce, Masai Russel uzyskała tam 12.33 s.

Dziś w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że w Anglii nie będzie broniła złota.

Z wielkim żalem muszę wycofać się z Mistrzostw Europy.

- Od kilku tygodni zmagam się z bólem, który uniemożliwił mi zaprezentowanie pełni swoich możliwości podczas mistrzostw Francji. Mimo wszelkich starań, jakie wraz z moim zespołem podjęliśmy, by wrócić do szczytowej formy, proces przygotowań został poważnie zakłócony - napisała na Instagramie. I dodała, że nie jest już w stanie nadrobić czasu by wskoczyć na taki poziom, który pozwoliłby bronić tytułu.

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Te mistrzostwa Francji odbyły się w ten weekend - Samba-Mayela ostatecznie nie przystąpiła do eliminacji. Złoto wywalczyła Sacha Alessandrini (12.81 s pod mocny wiatr -1,4 m/s), srebro zaś Laeticia Bapte (12.84 s). I to one powinny też pobiec w finale w Birmingham - pierwsza uzyskała już w tym sezonie 12.53 s (czwarte miejsce na listach), druga - 12.60 s (szóste miejsce).

Medalistki biegu na 100 m ppł w Rzymie (od lewej): Ditaji Kambundji, Cyrena Samba-Mayela i Pia Skrzyszowska AFP





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