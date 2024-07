Odrzuca zaproszenia i prośby o zdjęcie. Co się dzieje? Padły przykre słowa

Natalia Kaczmarek to jedna z polskich nadziei na olimpijskie medale w Paryżu. Przygotowania do igrzysk idą pełną parą, co wymaga maksymalnego skupienia na treningu. Z tego powodu rekordzistka kraju w biegu na 400 m nie może poświęcić kibicom i mediom tyle czasu, ile do tej pory. To rodzi nieporozumienia. - Wiem, że niektórym nie podoba się, że odmawiam wizyty albo zdjęcia. W środku sezonu nie da się połączyć wszystkiego. Zdaję sobie sprawę, iż może to być trochę niemiłe, ale jestem w trakcie przygotowań. Muszę skupić się na startach - tłumaczy 26-letnia sportsmenka w rozmowie z TVP Sport.