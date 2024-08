Odrodzenie Piotra Liska, rywale bez szans. Polak otarł się o mistrzostwa świata

Polscy lekkoatleci chcieliby zapomnieć o igrzyskach w Paryżu. Piotr Lisek bije się w pierś

Srebrny medalista mistrzostw świata w Londynie niedługo po igrzyskach przystąpił do zmagań w Memoriale Kamili Skolimowskiej, należącym do zawodów Diamentowej Ligi. I tam było nieco lepiej. Co prawda nie udało się zbliżyć nawet do podium, ale ósma pozycja i pokonanie odległości 5.72 m zostały przyjęta przez kibiców jako drobny progres.