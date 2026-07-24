Od półfinału Top Model do złota mistrzostw Polski. Z rekordem życiowym

Wielki talent - co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tyle że sam talent nie zawsze wystarczy, w sporcie trzeba mieć jeszcze zdrowie. U Mai Słodzińskiej, juniorskiej reprezentantce Polski, tego zdrowia zaś zaczęło brakować, w 2024 roku straciła większą część sezonu z powodu dyskopatii. Jeden start zimą, kilka w sezonie letnim, ostatni zaś 2 czerwca. I koniec - na dziewięć miesięcy.

To wtedy Słodzińska spróbowała swoich sił w innej dziedzinie - zgłosiła się do programu Top Model. Zachwyciła jurorów na tyle, że dostała się do półfinału. Miała ofertę współpracy z agencją modellingową z Paryża, nie skorzystała z oferty. - Obecnie nie mam wymiarów top modelki, ale marzy mi się podpisanie takiej umowy. Drugim marzeniem jest wyjazd na kontrakt - mówiła niedawno w rozmowie z red. Mateuszem Puką z Wirtualnej Polski.

Ważniejszy był jednak powrót do sportu. Podwójnie udany, bo nie dość, że na wyższy poziom niż wcześniej, to jeszcze do kadry narodowej. W mistrzostwach Europy U-20 w Tampere zajęła czwarte miejsce - z rekordem życiowym 1.83 m. Zimą tego roku było 1.82 i czwarta pozycja w halowych MP, ale latem przyszedł już przełom. 1.85 m w Warszawie, 1.86 m w Sopocie, 1.85 m w Poznaniu, wreszcie 1.84 w Opolu - wszystko już wyżej niż kilkanaście miesięcy temu. Ale wciąż za mało, by myśleć o wyjeździe do Birmingham. A taką szansę dawały mistrzostwa Polski w Białymstoku.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Emocjonująca rywalizacja w skoku wzwyż kobiet

Gdyby zdrowa była Maria Żodzik, złoto pewnie dostałaby z punktu - jako ta, która skacze 1.92 m i wyżej. Tyle że zawodniczka z Białegostoku doznała kontuzji podczas Diamentowej Ligi w Londynie, jej występ w Birmingham też jest zagrożony. Na placu boju zostały więc Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska - jako kandydatki do medali. Jeszcze bez Kariny Niżyńskiej, która w pięknym stylu (1.84 m) została w Rieti mistrzynią Europy juniorek. W skoku ostatniej szansy wywalczyła złoto. Dziś ta historia w pewnym sensie się powtórzyła.

Już na wysokości 1.79 m było jasne, że złotem i srebrem podzielą się Miąso i Słodzińska. Ta pierwsza jest praktycznie pewna występu w mistrzostwach Europy, ma miejsce z rankingu World Athletics. A druga była w nim pod kreską - dla niej było ważne, aby na Podlasiu skoczyć dziś co najmniej 1.86 m i zdobyć złoto. Bo to oznaczało spore punkty i awans nad kreskę.

Maja Słodzińska Tomasz Jastrzębowski Reporter

Na 1.82 to jednak Miąso była bezbłędna, a Słodzińska zaliczyła wysokość w drugim podejściu. Poprzeczka powędrowała na 1.85 m - tym razem Maja skoczyła jako pierwsza, w drugiej próbie. Drugą miała też jednak jej rywalka z Zawiszy Bydgoszcz - i ją wykorzystała. A to oznaczało, że wciąż Miąso zajmowała pierwszą pozycję.

Kolejną wysokością było 1.88 m - to 2 cm mniej niż życiówka Wiktorii. I o 2 cm więcej niż życiówka Mai.

Słodzińska skoczyła to w ostatniej próbie, poleciała w górę z radości jeszcze na materacu. A Miąso nie dała rady, tak jak rok temu została wicemistrzynią kraju. Niespełna 20-letnia Szczecinianka ma więc realne szanse na wyjazd do Anglii, to powinno być już jasne w najbliższym tygodniu. Inne zawodniczki też mogą poprawić swoje pozycje, ale możliwe są wycofania.

Radość Słodzińskiej po skoku na 1.88 m. I podziękowanie z Wiktorią Miąso screeny za TVP Sport materiał zewnętrzny

- Przepraszam, będę cały czas płakać, bo jestem wzruszona - mówiła w TVP Sport. - Nie spodziewałam się tego na początku sezonu, że znajdę się w takim miejscu. I to nieszczęsne 1.88 m cały sezon za mną chodziło - dodała.

- To bardzo dobre lato, wreszcie wszystko świetnie wygląda. I cieszę się, że w pierwszy swój rok w kategorii U-23 wchodzę ze złotym medalem - powiedziała.

Rozwiń

Maja Słodzińska Piotr Hukalo East News





Andrey Rublev - Luca Van Assche. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport