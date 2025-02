Jakub Szymański: Zgadza się i to na pewno nie ostatnia. Choć w planie nie było takiego szybkiego biegu. Chciałem pobić rekord mityngu i to by mi wystarczyło. Natomiast przy takiej atmosferze, przy muzyce, którą słyszałem specjalnie dla mnie też, bo włączyli mój kawałek, przy którym bardzo się dobrze czuję i mnie pobudza, to wszystko stworzyło maszynę, która się rozpędziła.

