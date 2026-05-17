O dwie setne za Bukowiecką, "pękło" 49 sekund. A wicemistrzyni z Paryża?

Nieco ponad pół roku temu finałowa rywalizacja pań na 400 metrów była tą historyczną, okrzykniętą później najlepszą w całym sezonie. W Tokio o medale mistrzostw świata na dystansie jednego okrążenia walczyły przede wszystkim Sydney McLaughlin-Levrone i Marileidy Paulino, nieco za nimi znajdowała się Salwa Eid Naser. A później, ze sporą już stratą, "peletonik" przyprowadziła Natalia Bukowiecka. Nie obroniła więc tytułu wicemistrzyni świata, mimo najlepszego czasu w sezonie - 49.27 s. To i tak był wyśmienity występ podopiecznej trenera Marka Rożeja.

Sam bieg był zaś magiczny - po raz pierwszy w historii dwie zawodniczki w jednej rywalizacji uzyskały czasy poniżej 49 sekund. McLaughlin-Levrone wskoczyła na drugie miejsce w historii dystansu (47.78 s), Paulino - na trzecie (48.98 s). Naser uzyskała 48.19 s, kiedyś była o pięć setnych szybsza, gdy w 2019 roku w Dosze zgarniała złoto mistrzostw świata. A wszystkie zawodniczki ukończyły ten finał poniżej 50 sekund.

Mimo mokrego tartanu, bo przecież chwilę wcześniej nad Stadionem Narodowym w Tokio lało. Czy to miało wpływ na brak rekordu świata, do którego Amerykance zabrakło 18 setnych, tego się nie dowiemy.

W nowym sezonie na starcie nie zobaczymy McLaughlin-Levrone, rekordzistka świata na 400 m przez płotki zdecydowała się na przerwę macierzyńską. Paulino ma za sobą kontrolne starty na 200 i 800 metrów. A Naser wystąpiła w ten weekend w Diamentowej Lidze w Szanghaju/Keqiao. To nie ona jednak byłą gwiazdą soboty.

Ruszył lekkoatletyczny sezon. Pierwszy bieg poniżej 49 sekund na 400 metrów

Na straty najlepszych Polek na tym dystansie musimy jeszcze poczekać - zwłaszcza Natalii Bukowieckiej. Nasza największa gwiazda z biegach zacznie indywidualny sezon, bo rywalizowała przecież w sztafetach w World Relays w Gaborone, już za półtora tygodnia - 29 maja w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. A kilka dni później pobiegnie w Diamentowej Lidze w Rzymie - tam jej rywalką będzie m.in. Keely Hodgkinson, halowa rekordzistka świata na 800 metrów, celująca na dystansie dwóch okrążeń także w rekord stadionowy.

Salwa Eid Naser

Pierwsza rywalizacja w DL odbyła się zaś w ten weekend w Chinach. W Szanghaju/Keqiao gwiazdą miała być Salwa Eid Naser - reprezentująca Bahrajn wicemistrzyni olimpijska z Paryża jeszcze po 250 metrach zajmowała drugą pozycję, za Amerykanką Aaliyah Butler, a na ostatnią prostą wyszła trzecia, jeszcze za Nikishą Pryce. A później ją odcięło, skończyła siódma, z kiepskim czasem 51.56 s.

Błysnęły zaś Pryce (49.75 s), czyli finalistka MŚ w Tokio oraz Butler (49.78 s).Obu jednak odrobina zabrakła do najlepszego w tym roku wyniku na świecie, który wówczas jeszcze należał do Nigeryjki Elli Onojuvwevwo (49.59 s z kwietnia w USA).

Dejanea Oakley, Tokio 2025

Sytuacja zmieniła się wieczorem polskiego czasu, gdy w Alabamie zakończyła się rywalizacja w SEC Outdoor Track & Field Championships, czyli rywalizacji w ramach NCAA. Tam Jamajka Dejanea Oakley, reprezentująca University of Georgia Athletics, przebiegła 400 metrów w 48.92 s.

Jako szesnasta w historii złamała barierę 49 sekund. I jest 16. na historycznych listach World Athletics, tuż za Bukowiecką (48.90 s dwa lata temu w Londynie). A wyprzedziła Amerykankę Kaylyn Brown - 49.54 s, której życiówka też jest z lata 2024 roku (49.13 s). W Paryżu, ze sztafetami USA, zdobyła olimpijskie złoto i srebro.

W niedzielę rano polskiego czasu zakończyła się zaś rywalizacja w Tokio - w "złotym" mityngu World Athletics Seiko Golden Grand Prix. A tam błysnęła Brytyjka Yemi Mari John - jako dziewiąte zawodniczka ze swojego kraju pobiegła 400 metrów poniżej 50 sekund - uzyskała 49.85 s. I to wynik godny zauważenia, zwłaszcza że zapewne będzie rywalką Bukowieckiej w sierpniowych mistrzostwach Europy w Birmingham. Niedawno gościła w Toruniu - w HMŚ kiepsko pobiegła jednak eliminacje, na nich zakończyła swój start.

Natalia Bukowiecka

