Nowy rekord Polski, dziewięć sekund różnicy. Znakomity powrót olimpijski z Paryża

Dla Alicji Konieczek ten rok był absolutnie wyjątkowym w karierze, bo po wielu próbach wreszcie udało jej się "rozprawić" z 18-letnim rekordem Polski Wioletty Janowskiej na olimpijskim dystansie 3000 m z przeszkodami. A co najważniejsze - dokonała tego właśnie podczas paryskich igrzysk, w kluczowym biegu . Był to oczywiście półfinał, zajęła w nim czwartą pozycję. I znalazła się wśród 15 najlepszych specjalistek od tego dystansu na świecie.

Rozbrat pochodzącej z Wielkopolski lekkoatletyki z bieżnią nie trwał jednak tak długo, jak u większości naszych zawodników. Sezon halowy ruszy na dobre w drugiej połowie stycznia, Alicja Konieczek , podobnie jak rok temu, do rywalizacji stanęła już jednak na początku grudnia. W Stanach Zjednoczonych, a tam mieszka i trenuje, kalendarz wygląda nieco inaczej, co w dużej mierze związanej jest z rywalizacją uniwersytecką.

Nowy rekord Polski dziełem Alicji Konieczek. Latem był na stadionie, teraz jest kolejny w hali. Dziewięć sekund różnicy

Teraz 30-letnia zawodniczka znów pojawiła się w Bostonie, ale jak zapewniała przed startem: "Bez ciśnienia, to tylko test sprawności". Nie zakładała, że znów pobije rekord Polski, ale że to sprawdzian, bo "ważny bieg ma za półtora miesiąca".

Nowy halowy rekord Polski wynosi teraz 15:25.56 - poprzedni jej autorstwa był gorszy o ponad dziewięć sekund. Co ciekawe, 30-letnia zawodniczka, która mieszka w USA, tak dobrego rezultatu nie uzyskała nigdy na stadionie na dystansie 5000 metrów. A przecież w hali zazwyczaj uzyskuje się gorsze rezultaty, wynika to m.in. ze specyfiki bardziej ostrych łuków. W zawodach w Bostonie wystarczyło jej to do zajęcia 10. miejsca.