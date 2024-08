Nowe reguły zachęcały do kombinacji. A polska medalistka i tak spuchła

Nowe reguły, wprowadzone na igrzyskach na części dystansów, a dokładające rywalizację w repasażach, sprawiły, że w pierwszych biegach nie zawsze opłaca się biec na pełnię swoich możliwości. Tak było w piątek w przypadku Anny Wielgosz na 800 metrów - wiedziała, że zostanie jej sobotnia szansa na awans do półfinału, choć i tak trudna do zrealizowania. Nic to nie dało, w sobotę było jeszcze gorzej, nie liczyła się w stawce. Dla naszej brązowej medalistki ME z Monachium to koniec igrzysk.