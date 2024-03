Nowe fakty ws. medalu Skrzyszowskiej. Wygrała nie tylko z rywalkami. Ojciec potwierdza

Bieg był szalenie emocjonujący. Pia Skrzyszowska nie zaczęła go najlepiej, ale szybko nadrobiła straty i znalazła się w dobrym miejscu, aby powalczyć o medal. Wykorzystała swoją szansę i ostatecznie sięgnęła po "brąz". Jej ojciec w rozmowie z TVP Sport zdradził, że główny cel był inny, ale to, co udało się osiągnąć, również jest zadowalające. Szczególnie w okolicznościach, które przedstawił.

