Sebastian Chmara przyznał, że rozmawiając przed zawodami z Norbertem Kobielskim zapytał go, jaki układ wysokości by mu odpowiadał, a ten odparł, że dobrze byłoby, gdyby pojawiła się wysokość 2,30, co jasno pokazało w jaki wynik celował w sobotnich zawodach. Polak rozpoczął od wysokości 2,10, omijając dwie poprzednie, pokonując ją w pierwszej próbie.