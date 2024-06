Nokaut w finale, kapitalny bieg mistrza olimpijskiego. Nowy rekord

Karsten Warholm to mistrz olimpijski z Tokio, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy. Norweg broni tytułu wywalczonego dwa lata temu w Monachium. Jest też rekordzistą świata w biegu na 400 metrów przez płotki, ale do występu w Rzymie przystępuje nieco podrażniony.

W marcu, w halowych mistrzostwach świata, sensacyjnym złotym medalistą został Belg Alexander Doom, który na ostatnich metrach pokonał Warholma. Co prawda było to płaskie 400 metrów, ale i tak rewelacyjny płotkarz był tam murowanym faworytem, a tymczasem przegrał. I w Rzymie chciał sobie to powetować.