Nocna zmiana wyników w finale ME. Kolejna wpadka sędziów

Sędziowie nie mają łatwego życia w czasie lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie. Właśnie zaliczyli kolejną poważną wpadkę i to do tego w finale. Na szczęście nie miało to wpływu na podział medali, ale i tak smród zostanie.