Noah Lyles pokonany, a Polak sobie dotruchtał. "Jestem w czołówce sprinterów"

Kiepski bieg Oliwera Wdowika. Słaby start, a później jeszcze większe problemy

- Dziś to nie ten dzień, nie wiem, czego to jest kosztem. Przyjechałem tu z zalożeniem, by się bawić, cieszyć. Jestem jeszcze bardzo młody, głowa do góry, za cztery lata znów jest szansa - mówił w Eurosporcie. - Będę się przygotowywał dalej, te igrzyska dały mi dużo motywacji. Cieszę się, mam nadzieję, że to zaprocentuje. Jestem w czołówce sprinterów na świecie, mimo wszystko - dodał.