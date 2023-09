Niezwykła propozycja dla miłośników biegania. Wielkie spotkanie w Zakopanem

To będzie wielkie święto miłośników biegania! "Biegowe 360 stopni - konferencja Zakopane 2023" to atrakcyjna propozycja dla wszystkich, którzy kochają bieganie. Konferencja, w której udział wezmą m.in. znakomici polscy lekkoatleci, w tym medaliści mistrzostw świata i Europy, odbędzie się 21 i 22 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Ruszyły już zapisy do udziału w tym wydarzeniu, któremu towarzyszyć będzie kolejna odsłona biegu "Dycha Pod Krokwią".