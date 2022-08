Niezwykła końcówka męskiego maratonu. Zwycięstwo o dwie sekundy!

W męskim maratonie walka o medale trwała do ostatnich metrów. Ostatecznie na mecie pierwsza piątka zawodników zmieściła się w zaledwie dwudziestu sekundach, co też pokazuje jak wyrównany był to bieg.

Ostatecznie pierwszy linię mety przeciął Richard Ringer, który wyprzedził dwóch Izraelczyków - Maru Teferiego o dwie sekundy, a Gashaua Ayalego o osiem.

Najlepszy z Polaków, Adam Nowicki, był osiemnasty, ze stratą około pięciu minut do zwycięzcy.

Richard Ringer mistrzem Europy w maratonie

Wcześniej ogromną radość w polskich domach wywołał damski maraton, gdzie najlepsza okazała się Aleksandra Lisowska, kapitalnie inaugurując rywalizację lekkoatletów dla Polski.

Polki dodatkowo zdobyły także brązowy medal za łączny wynik drużynowy w maratonie.